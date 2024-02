Serie A2 | l’esterno è una sicurezza per coach Caja La Effe di nuovo in campo il 3 marzo a Vigevano Bolpin | Fortitudo | adesso serve una scossa Siamo ambiziosi e vogliamo tornare in vetta»

Serie A2: l'esterno è una sicurezza per coach Caja. La Effe di nuovo in campo il 3 marzo a Vigevano. Bolpin: "Fortitudo ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ricaricare le pile e prepararsi per un finale di stagione da vivere da protagonisti. Lasciata alle spalle la sconfitta di Casale, la, che tornerà insolo il 3, volta pagina e si prepara alle prossime 8 partite della fase a orologio, alla Final Four di Coppa Italia e poi ai successivi playoff. A fare il punto della situazione è Riccardo, elemento cardine della formazione di Attilioe giocatore più utilizzato del girone Rosso con 34,5 minuti di impiego a gara,come va? "Stiamo bene, questo fine settimana non giochiamo, ma per noi non è cambiato nulla, si lavora e ci si allena con gli stessi ritmi e la stessa intensità di prima, oltre a recuperare fisicamente dagli acciacchi". L’assenza di Fantinelli, attualmente in fase di recupero a ...