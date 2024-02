SERIE a1 donne La V nera di Vincent ritrova il campo

Serie A1 donne: il prossimo impegno per le ragazze di coach Vincent sarà il 25 febbraio in casa con San Martino di ...

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo un lungo riposo la Virtus si prepara a scendere in, domenica alla Segafredo Arena, per affrontare alle 18 San Martino di Lupari. L’ultima partita delle bianconere risale al 3 febbraio con il derby vinto con Faenza 54-76, da allora una lunga pausa complici gli impegni delle nazionali e poi la Coppa Italia che nel corso dell’ultimo fine settimana ha confermato vittoriosa Schio. Domenica si torna inin un turno spezzatino con Brixia-Milano già giocata e vinta dalle padrone di casa 68-54, mentre Roma-Schio è stata rinviata per l’impegno delle vicentine in Eurolega. Il periodo di sosta è servito alla Virtus di Pierreper ricaricare le energie e per preparare nel migliore dei modi un finale di stagione che si annuncia intenso e al tempo stesso impegnativo, con Cecilia Zandalasini e compagne intenzionate a dare ...