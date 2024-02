Serie A | ventiseiesima giornata | spiccano due gare | programma e diretta tv

Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una corsa scudetto che, attualmente, sembra essere dominata da una sola candidata (l’Inter) che ha fatto il vuoto dietro di lei grazie a una forza, piuttosto evidente, messa all’interno del campo. Alle spalle dei vice campioni d’Europa c’è il duo Juventus-Milan per un secondo posto che si è magicamente riaperto dopo un periodo piuttosto negativo dei bianconeri. È bagarre, invece, per l’ultimo posto utile per entrare nella prossima Champions League con tantissime contendenti pronte a darsi battaglia per competere nelle nuova coppa dalle grandi orecchie: dall’Atalanta quarta al Napoli nono, tutte queste società hanno possibilità di staccare quel pass dorato. Infine, grande lotta anche nella zona retrocessione con sette squadre, la Salernitana ultima è in una situazione disperata, che si daranno battaglia fino alla fine per centrare la permanenza. In questo scenario va in scena la ...