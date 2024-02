Serie A | la stoccata di Commisso alla Juventus | “Competiamo con club indebitati fino al collo”

Rocco Commisso, che stoccata a Inter e Juventus: "Club indebitati fino al collo, sopravvivono per mancanza di norme"

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha espresso preoccupazione per la situazione economica di alcuniitaliani. Rocco, presidente della Fiorentina, ha lanciato un appello per la trasparenza e l’applicazione uniforme delle regole finanziarie nel calcio italiano. In una lettera pubblicata sul sito ufficiale viola,ha evidenziato la sua preoccupazione per la persistente situazione economica precaria di alcune squadre rivali. “Sin dal mio arrivo a Firenze, ho affermato con chiarezza che la Fiorentina sotto la mia guida non avrebbe mai rischiato il fallimento, come purtroppo accaduto in passato. La trasparenza e l’equità nelle regole sono temi che abbiamo sollevato negli anni, ma purtroppo, vediamo pochi progressi e dobbiamo competere con...