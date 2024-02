Serata per Costanzo | Totti racconta una barzelletta e lancia una frecciata a Ilary | “Quella sull’infedeltà della moglie”

Maurizio Costanzo, uno speciale tv per ricordarlo: quando, conduttori e ospiti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Francescoha registrato un videomessaggio in occasionetelevisiva dedicata da Canale 5 a Maurizio. L’ex capitanoRoma ha voluto ricordare con parole di affetto il conduttore recentemente scomparso con il quale ha condiviso splendidi momenti, scrivendo insieme anche un libro di barzellette. Ed è proprio unata daper l’occasione ad accendere la polemica. In molti infatti ci hanno visto unaBlasi. E Maria De Filippi non ha potuto a quel punto fare a meno di intervenire.Leggi anche:-Blasi, scambio di insulti: “Ha lasciato sola nostra figlia”. E lui risponde così “Per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei ...