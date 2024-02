Sequestrati 33 chili di marijuana a Casola di Napoli

Affari andati in "fumo", 55 chili di droga nascosti in casa: arrestate due ragazze

(Di venerdì 23 febbraio 2024) : la droga era nascosta in due borsoni tra i rovi sulla sponda di un rivo33di. Questa mattina a Lettere i Carabinieri della locale stazione insieme ai loro colleghidella Sezione Operativa della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un approfondito sopralluogo a via San Giorgio adi. L’area interessata è quella dove lo scorso 19 febbraio è stato assassinato Ciro Gargiulo, 59enne di Lettere. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato 33dia carico di ignoti. La droga era in due borsoni che erano stati nascosti in terreno aperto coperti dai rovi della vegetazione sulle sponde di un rivo. Le indagini continuano. Questa notte a Castellammare, invece, i Carabinieri ...

