Sentenza shock su embrioni congelati | le conseguenze si annunciano di vasta portata

Sentenza shock in Alabama, “embrioni congelati sono come i bambini”

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ha del clamoroso e potrebbe davvero fare la storia ladella Corte Suprema dell’Alabama (Stati Uniti) chiamata alcuni giorni fa a giudicare una causa intentata da diversi genitori a seguito della distruzione accidentale die conservati in vitro in una clinica per la fertilità. Si tratta di un pronunciamento che potrebbe stravolgere ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.