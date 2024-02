Selena Gomez | il nuovo singolo ‘Love On’ è un invito ad amare

Selena Gomez, Love On è il nuovo singolo: "Questo forse sarà l'ultimo"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si intitola Love On ilbrano dell’artista multiplatino e nominata ai Grammy®, disponibile da venerdì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali. Il brano arriva dopo il successo di Single Soon, che ha raggiunto il secondo posto della classifica EarOne in Italia e ha chiuso il 2023 tra i venti brani più trasmessi dalle radio. Ora, la popstar torna con una nuova canzone dal ritmo coinvolgente e liriche romantiche. Cover da Ufficio Stampa Love On è, infatti, un brano pop che riflette l’atmosfera romantica di Parigi, doveha trascorso parte dello scorso anno. I versi celebrano le sensazioni di un amore che nasce e sono una lasciarsi trasportare dalle emozioni. Prodotto da The Monsters & Strangerz e Isaiah Tejada, ilvuole dunque ...

