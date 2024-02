Sei Nazioni Under 20 | l’Italia batte la Francia in trasferta! Sconfitti i Campioni del Mondo

Italia Francia al 6 Nazioni U20 2024: il risultato in diretta streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La terza giornata del Sei20 2024 di rugby sorride finalmente al, chein trasferta i pari età della: allo Stade Raoul Barriere di Beziers ideldi categoria cedono il passo agli azzurrini, che si impongono col punteggio di 20-23.aggancia così il Galles al quarto posto a quota 5, mentre laincassa il bonus difensivo e si conferma terza con 8 punti. Nel primo tempo èla prima a passare in vantaggio con la meta non trasformata di Lorenzo Casilio al 5?, mentre i transalpini accorciano al 9? col piazzato di Jean Cotarmanac’h. Martino Pucciarello ristabilisce le distanze con la punizione che al 17? vale l’8-3, ma già al 19? la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75?- Elettri tiene alto il portatore di palla francese che stava per schiacciare a margine del lavoro della maul dei ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Italia 20-23 L’ITALIA HA VINTOOOOO! 82?- In avanti dei transalpini. Finisce qui. Vittoria straordinaria ... (oasport)

Sei Nazioni Under 20 2024, l’Italia passa per 20-23 in casa dei campioni del mondo di categoria della Francia!: La terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby sorride finalmente all'Italia, che batte in trasferta i pari età della Francia: allo Stade Raoul Barriere di Beziers i campioni del mondo di ca ... oasport

Francia-Italia, oggi Sei Nazioni rugby 2024: a che ora e dove vederla in diretta: Terza sfida da non perdere per gli appassionati di rugby. L'Italia, nel terzo turno del Sei Nazioni 2024, affronta in trasferta la Francia. Gli azzurri del nuovo ct Gonzalo Quesada hanno subito una ... today

Francia-Italia al 6 Nazioni Under 20, il risultato in diretta streaming: Italia in campo allo stadio Raoul Barriere di Beziers contro la Francia nella 3^ giornata del Sei Nazioni Under 20. Il match in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La partita è ... sport.sky