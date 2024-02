Sei Nazioni di Rugby | l’Italia con la Francia il 25 febbraio | i convocati

Sei Nazioni 2024: la formazione dell'Italia che fa visita alla Francia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 232024 – Torna il SeidiMaschile e torna in campo la Nazionale Italiana. Lo farà il 25allo Stadio Pierre Mauroy di Lille con la, per la terza giornata del Torneo. Per la partita numero 50 tra le due squadre, il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha scelto gli Azzurri. Di seguito la nota di federurgby.it Triangolo allargato formato da Capuozzo, Menoncello e Ioane con la coppia di centri formata da Brex e Federico Mori che torna nel XV titolare a distanza di quasi due anni. Chiavi della mediana affidate a Garbisi e Page-Relo, al primo cap da titolare nel Sei. In terza linea insieme a capitan Lamaro scenderanno per la prima volta in campo dal primo minuto Vintcent e Favretto: la terza linea azzurra in forza ad Exeter vestirà la ...

Gonzalo Quesada , ct dell’Italrugby, ha parlato in vista della partita contro la Francia , valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 : “Dobbiamo fare i ... (sportface)

Sei Nazioni, Quesada in vista di Francia-Italia: "Dobbiamo imporre il nostro gioco": Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW “La conquista non è stata il nostro punto forte contro Inghilterra e Irlanda, quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso. La ... sport.sky

In Francia Quesada cambia l'Italia: “Motivazioni extra”: La sostanza è che tutti stanno lavorando insieme da tre settimane, quindi la squadra non li soffrirà. È il nostro primo Sei Nazioni e la prima parte di lavoro di un ciclo, dobbiamo dare il massimo ... gazzetta

Sei Nazioni, scende in campo per la prima volta un arbitro italiano: Andrea Piardi: Per la prima volta un arbitro italiano dirigerà una partita del Sei Nazioni. Si tratta di Andrea Piardi, che il prossimo 24 febbraio fischierà il calcio d’inizio di Irlanda-Galles all'Aviva Stadium di ... rainews