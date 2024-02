Sei Nazioni 2024 | Quesada | “La Francia porterà grande fisicità | avremo bisogno di palloni di qualità”

Sei Nazioni 2024: la formazione dell'Italia che fa visita alla Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gonzalo, ct dell’Italrugby, ha parlato in vista della partita contro la, valida per la terza giornata del Sei: “Dobbiamo fare i conti con qualche infortunio, ma ci stiamo adattando al match di domenica: il gruppo è lo stesso che ha lavorato insieme nelle ultime tre settimane e mi sto impegnando per dare ai giocatori che sentiamo essere pronti il massimo delle opportunità“.si è poi soffermato sull’aspetto tattico: “La fase di conquista non è stata il nostro punto forte nelle ultime due gare e dobbiamo continuare a lavorare. In quanto latino mi piace molto, pur non essendo la mia specialità. Contro l’Irlanda non siamo riusciti ad averedie spero che ce la faremo con laperché si tratta di un ...