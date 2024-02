SegreDifesa a Singapore a supporto dell'industria della Difesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una delegazione del Segretariato Generalee Direzione Nazionale Armamenti, guidata dal Direttore di Armaereo Giuseppe Lupoli, ha partecipato alAirshow, come opportunità per "supportare gli interessinazionale nella strategica area'Indo-Pacifico e - evidenzia una nota - di consolidare l'ottimo livello di relazioni bilaterali nel settorecon, creando i presupposti per potenziali future opportunità di collaborazione bilaterale, in particolare nell'areaa ricerca e sviluppo in ottica multidominio". Per la delegazione italiana incontri informali con figure apicalidia livello governativo e militare, ...