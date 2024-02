“Secondo lei voglio giocare?”. Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il primo are il. Intercettato da Michel Dessì di Pomeriggio Cinque, il rapper parla per la prima volta della presunta rottura con la moglie. Pochi minuti di intervista, ma abbastanza per far intendere qualcosa. Ironia della sorte, il programma condotto da Myrta Merlino è lo stesso con cui il cantante aveva polemizzato qualche settimana fa durante i giorni più caldi dello scandalo Balocco. Lui aveva accusato la trasmissione di avere “un’attenzione spasmodica” verso i Ferragnez, la conduttrice aveva risposto per le rime. E adesso, senza rancori, su quel ring televisivo va in scena la prima uscita pubblica. “Buongiorno Federico, sono Michel di Pomeriggio Cinque”, si presenta l’inviato.dice di “stare bene” e alla richiesta di confermare o meno ...