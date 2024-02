Seconda categoria | strizza il capezzolo all’arbitro | calciatore squalificato due anni!

Strizza il capezzolo all'arbitro, viene squalificato per due anni. Succede in Seconda Categoria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Incredibile episodio innel campionato piemontese. Il protagonista in negativo è stato Alessandro Principato, esperto attaccante classe 1982 del Candiolo. Ilè statocon una stangata di due anni per averto il. La conferma è arrivata dal provvedimento del giudice sportivo. “Squalifica fino al 22/ 2/2026 per condotta violenta ai danni dell’arbitro. Nello specifico, il giocatore veniva espulso per aver rivolto un insulto al direttore di gara dopo che questi aveva fischiato un fallo in favore degli avversari. Dopo la notifica del provvedimento il Sig. Principato reagiva aggressivamente, protestando e pestando volontariamente il piede destro dell’arbitro, continuando ad insultarlo. Nonostante l’invito ...

