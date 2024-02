Se porti la tazza | il caffè lo paghi 50 centesimi | l’iniziativa anti-spreco del bar in Molise

Se porti la tazza, il caffè lo paghi 50 centesimi: l'iniziativa anti-spreco del bar di Venafro, in Molise

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'idea all'insegna della sostenibilità di un bar di Venafro, in provincia di Isernia. "Abbiamo fatto questa scelta per abbattere i costi e gli sprechi. In particolare quelli dell'acqua" racconta Moreno Spada, barista e titolare di Don Antó. E i clienti sembrano apprezzare.

