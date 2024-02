“Se la Russia vince in Ucraina | nel mondo vincerà il fascismo” | intervista allo storico Tim Snyder

Guerra in Ucraina, cosa succede se vince la Russia? I possibili scenari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A due anni dall’aggressione russa in, l’Occidente rischia di seguire Mosca “sulla strada della tirannia”. La libertà “non va mai data per scontata”. Per averla “bisognare la paura e lottare”. Gli ucraini “possonore la guerra” e vanno aiutati. Mentre negli Usa “la Corte Suprema deve fermare la corsa di Trump”. L'statunitense.

Olimpiadi 2024, il Comitato olimpico russo perde il ricorso contro la sospensione del CIO: Olimpiadi 2024, il ricorso della Russia contro la sospensione da parte del COI è stato respinto Il 5 ottobre 2023, il Comitato Olimpico Russo aveva riconosciuto le organizzazioni regionali di quattro ... tag24

Guerra Ucraina, i personaggi simbolo dopo due anni: dal battaglione Azov alla giornalista Ovsyannikova: Il 21 aprile 2019 vince con il 73% dei voti diventando presidente dell Ucraina. Dal 24 febbraio 2022 ha dovuto affrontare un periodo molto difficile: l'attacco della Russia in Ucraina. Il presidente è ... ilmessaggero

Bravissima Irene, anni di tesi "controcorrente" sulla guerra riassunte in una letterina d'amore a Putin: L’inferno della morale è a Washington, a Roma, a Londra, a Berlino, mica a Bucha, mica in Siberia. La Russia non sta vincendo in Ucraina, nonostante il tifo degli pseudo analisti ansiosi di celebrare ... repubblica