Scuola | stop al ritorno dei voti alle elementari | pedagogisti e attori in rivolta

Stop al ritorno dei voti a scuola, l'appello di attori e pedagogisti

(Di venerdì 23 febbraio 2024)sono indopo il nuovo annuncio da parte del Ministero dell’Istruzione sulla, con la decisione di voler far tornare i. Con un recente emendamento al ddl che introduce le modifiche al sistema di valutazione delle pagelle, infatti, il ministro Giuseppe Valditara ha chiesto la riforma deianche, abbandonando l’attuale giudizio descrittivo, adottato dal 2020, per ritornare al vecchio sistema deinumerici o sintetici. Sul web si è scatenata la polemica, per un passo indietro da parte del dicastero che appena quattro anni dopo l’introduzione dei giudizi descrittivi (in via di apprendimento, base, intermedio e avanzato) vuole ...