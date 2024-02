Scossa di terremoto di magnitudo 4 7 in Puglia e Basilicata Verifiche in corso

Terremoto, nuova scossa a Langhirano: la magnitudo è 2.7

L'articolo Terremoto di magnitudo 4,7 fra Albania e Puglia <small class="subtitle"> Scossa in mare Adriatico registrata alle 10,23</small> proviene ... (noinotizie)

Terremoto di magnitudo 4.7 in Adriatico: scossa avvertita anche in Croazia e Montenegro: Terremoto nell'Adriatico di magnitudo 4.7, la scossa avvertita in tutta la Puglia: da Bari a Brindisi. Secondo quanto riportato dall'Ingv, il sisma è avvenuto nell'Adriatico Meridionale il 23-02-2024 ... corriereadriatico

TERREMOTO Forte scossa di terremoto a largo della Puglia, avvertita in tutta la regione: FOGGIA – La mattina del 23 febbraio 2024, alle ore 10:23 italiane, una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mare Adriatico Meridionale. Con coordinate epicentrali 41.9120 di ... statoquotidiano

Terremoto in Mare Adriatico, scossa magnitudo 4.7 avvertita in Puglia: La scossa, breve e intensa, è stata avvertita nei comuni più vicini alla costa adriatica ma anche all'interno della provincia di Bari, specie ai piani alti degli edifici Un terremoto di magnitudo ML 4 ... adnkronos