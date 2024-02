“Scoprirete così quando ci lasceremo”, lo strano messaggio di Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su movietele

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In una sua intervista,ha fatto una rivelazione inaspettata. Ecco le sue parole. In questo periodocavalca l’onda del successo. Dopo la vittoria a Sanremo, viene chiamata a destra e a manca per rilasciare varie interviste. Ed è proprio durante una di queste chiacchierate che la cantante de La Noia, ha MovieTele.it.