Scontro mortale con la Porsche, benzinaio condannato a tre anni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Una condanna a trecon rito abbreviato. Si conclude così, dal punto di vista giudiziario, il tragico incidente che nel maggio dello scorso anno aveva spezzato una famiglia nei pressi di Indicatore. Nellocon laguidata dal titolare del distributore a cui era stata affidata per il lavaggio, persero la vita Francesco Diana, 56e la moglie Gianna Mori, 50di Terranuova. Gravi ferite anche per il figlio di 25che in un primo momento sembrava anche in pericolo di vita. L’incidente avvenne nei pressi di una semicurva, dopo la quale (in base alla ricostruzione processuale) laha invaso la corsia opposta prima del tremendo impatto con una Škoda. Dopo lola...