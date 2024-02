Scontri polizia-studenti in corteo per la Palestina Le opposizioni | Immagini indegne | Piantedosi riferisca

La polizia carica gli studenti durante i cortei pro-Palestina a Firenze e Pisa: 4 fermi e feriti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ancora sangue e tensione ai cortei pro-, quest'oggi di scena a Firenze e a Pisa. Nel capoluogo toscano le cariche sono partite quando i manifestanti hanno provato a raggiungere il consolato americano sul lungarno; ilha quindi fatto ritorno in piazza Ognissanti. A Pisa invece i poliziotti hanno caricato gliche cercavano di raggiungere piazza dei Cavalieri, sede dell'università, oltrepassando lo sbarramento. Segui su affaritaliani.it

