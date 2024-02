Sciopero Napoli del 23 febbraio 2024, bus, metro e tram a rischio? Eav non aderisce

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23è stato infatti indetto unonazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come sempre accade, sono coinvolti anche i trasporti. Il blocco generale è stato proclamato da SI Cobas, AL Cobas, FAO Federazione Autisti Operai, Slaiprolcobas, SGC Sindacato Generale Di Classe, LMO Lavoratori Metalmeccanici Organizzati e SOA Sindacato Operati Autorganizzati. Le motivazioni poste a base dellosono la cessazione del fuoco immediato e ritiro dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza, il blocco immediato dei traffici di armi dirette ad Israele, la fine dell’”occupazione coloniale” delle terre palestinesi in Cisgiordania, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina. Ala giornata dovrebbe svolgersi ...

