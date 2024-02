Sciocchezze Rai nello sport

Tra Putin e la Rai. La parabola dell’opinionista Orsini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Rai ha fatto recentemente l'ennesima sciocchezza.Ha speso tanti soldi ,nostri, per il Festival della canzone di Sanremo poi non ha i soldi per trasmettere le partite di pallacanestro della nazionale italiana che ha iniziato il percorso verso gli europei. Maurizio Baietta