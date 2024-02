Scimmie | il piano per costruire un allevamento di 30mila cavie

Vaiolo delle scimmie, 13 casi in Toscana: via al piano della vaccinazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli Stati Uniti un'azienda vuole realizzare un enorme centro per ospitaremacachi, da vendere poi agli enti di ricerca per la sperimentazione

Wp, 'Piano Usa e Paesi arabi per pace e nascita Palestina': Gli Usa e molti Paesi arabi stanno lavorando a un Piano dettagliato per una pace comprensiva tra israeliani e palestinesi che include "una cronologia fissa" per la nascita dello Stato palestinese. (AN ... ansa

Il piano strutturale intercomunale. Al via il confronto con i cittadini: Il Piano Strutturale Intercomunale di San Miniato e Fucecchio sarà illustrato in una serie di incontri con i cittadini. L'obiettivo è definire le politiche di gestione del territorio e degli ... lanazione

Nuovo piano operativo. Modificate le linee guida per avere tempi più celeri: La modifica consente di approvare lo strumento entro la fine del 2023. Il sindaco Pardini: "Stiamo lavorando per rispettare il crono-programma". lanazione