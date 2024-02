Sci alpino, startlist superG Val di Fassa 2024: orario 24 febbraio, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sabato 24(ore 11.00) si disputerà ilfemminile della Val di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista LaVolatA, dove le atlete si fronteggeranno a viso aperto per la vittoria e per i piazzamenti di rilievo. Grande appuntamento sulle Dolomiti, dove si apre un fine settimana all’insegna della velocità. Levorranno ben figurare sulle nevi di casa e cercheranno di regalare un risultato di lusso al proprio pubblico. Riflettori puntati soprattutto su Federica Brignone e su Marta Bassino (Campionessa del Mondo di specialità e reduce da un successo in discesa libera), ma attenzione anche a Laura Pirovano. Tra le favorite della vigilia figurano anche la svizzera Lara Gut-Behrami, la norvegese ...