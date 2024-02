Sci alpino, Odermatt vuole essere perfetto anche a Palisades Tahoe. Gli azzurri cercano il guizzo in gigante e slalom

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Doppio appuntamento americano per la Coppa del Mondo maschile di scicon le discipline tecniche sempre protagoniste. Si comincia questo fine settimana con uned unoda, mentre la prossima settimana sarà Aspen ad ospitare le gare. L’attesa è tutta per Marco, che in queste ultime settimane cercherà di realizzare una straordinaria impresa. Il campione svizzero, infatti,centrare la stagione perfetta in. Al momento ha vinto tutte e sei le gare disputate, con un margine enorme sugli avversari. In passato, l’impresa è riuscita solamente a Jean Claude Killy (1967) e Annemarie Moser-Pröll (1972-73) in discesa, a Ingemar Stenmark (1978-79) ine a Vreni Schneider (1988-89) in ...