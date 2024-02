Sci alpino, la Coppa del Mondo ritorna in Val di Fassa. Brignone e Bassino a caccia della vittoria in casa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ladelfemminile di scitorna in Italia per una due giorni al Passo San Pellegrino in Val di. Sulla pista “La VolatA” sono in programma due superG nel weekend e c’è ovviamente grandissima attesa per le azzurre, reduci dagli ottimi risultati di Crans Montana. Si tratta di un ritorno in Val diper il circuito mondiale, visto che la prima ed unica volta in calendario era stata nel 2021 con due discesa ed un superG. Proprio nella gara domenicale era stata Federicaad imporsi e la valdostana si presenta in Val dicon tante ambizioni e con la volontà di ritrovare quellache manca ormai dal 17 dicembre, quando si impose nel supergiganteVal d’Isere. La tre giorni di Crans Montana, ...

Giro d'Italia 2024: Nibali presenta la nuova maglia rosa, omaggio al Grande Torino. Le foto: E dopo il terremoto del passaggio dal 2025 di Lewis Hamilton in ... Che fosse maledetta lo si era capito da un pezzo, ma la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino continua imperterrita a mietere ... sport.virgilio

Sci alpino, la Coppa del Mondo ritorna in Val di Fassa. Brignone e Bassino a caccia della vittoria in casa: La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Italia per una due giorni al Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Sulla pista “La VolatA” sono in programma due superG nel weekend e c’è ovviamente ... oasport

Sci alpino Sofia Goggia racconta la sofferenza per l’infortunio: la promessa al padre e il ricordo di Elena Fanchini: Il rapporto doloroso con lo sci Non è semplice essere costretti a rimanere fuori a guardare,per nessun atleta e non lo è di certo per una che ha la competizione nel sangue come Sofia Goggia. Anche in ... sport.virgilio