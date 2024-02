Sci alpino, Florian Schieder operato: stagione finita. "5-6 settimane di stampelle, torno per il Sudamerica"

(Di venerdì 23 febbraio 2024)si è sottoposto a un intervento chirurgico. Lo sciatore italiano è statoper una translatazione con una plastica alla cartilagine e un leggero intervento al menisco del ginocchio destro. Ladel 28enne si conclude dunque in anticipo: l’atleta non prenderà parte alle Finali di Saalbach, in modo da prendersi tutto il tempo necessario per recuperare in vista della prossima annata agonistica. L’azzurro saluta con lo splendido secondo posto ottenuto nella discesa di Kitzbuehel e la quarta piazza nella discesa di Wengen.ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “L’operazione è andata bene, i dottori che mi hannosono soddisfatti. Ho fatto bene a fare subito l’intervento, perché dopo Kvitfjell ...

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Italia per una due giorni al Passo San Pellegrino in Val di Fassa. Sulla pista “La VolatA” sono in ... (oasport)

Sci alpino, Florian Schieder operato: stagione finita. “5-6 settimane di stampelle, torno per il Sudamerica”: Florian Schieder si è sottoposto a un intervento chirurgico. Lo sciatore italiano è stato operato per una translatazione con una plastica alla cartilagine e un leggero intervento al menisco del ginocc ... oasport

Schieder, operazione ok a Innsbruck: "L'obiettivo è tornare in pista per gli allenamenti in Sudamerica": Sugli sci tornerò dopo 5-6 mesi, quindi in tempo per la trasferta in Sud America. Mi auguro che tutto vada per il meglio e che potrò tornare competitivo da subito nella prossima stagione”. neveitalia

Sci alpino, Brignone: "Voglio giocarmi il podio": Federica Brignone è pronta a stupire in Val di Fassa dopo il positivo fine settimana di Crans Montana. “C’è tanta neve pesante, gli addetti avranno tanto lavoro in pista – spiega la valdostana -, ma ... napolimagazine