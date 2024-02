Sci alpino, le convocate dell'Italia per il doppio SuperG in Val di Fassa: Bassino e Brignone puntano in alto

Sci alpino, doppio Super-G in Val di Fassa: Brignone e Bassino puntano in alto (Di venerdì 23 febbraio 2024) Come previsto, nevica abbondantemente sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, in Val di Fassa, dove domani e domenica 25 febbraio si disputano due Super-G femminili di Coppa del mondo. Per l’Italia saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Il pendio trentino ospitò nel 2021 una gara del circuito, un altro Supergigante, che venne vinto da Federica Brignone davanti a Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, con Elena Curtoni quarta, Francesca Marsaglia quinta e Marta Bassino sesta. La classifica generale dopo 31 gare su 41 vede al comando Gut-Behrami con 1414 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 1209 e Brignone con 1128. Il ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 23 febbraio 2024) Come previsto, nevica abbondantemente sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, in Val di, dove domani e domenica 25 febbraio si disputano due-G femminili di Coppa del mondo. Per l’Italia saranno al via Marta, Federica, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Il pendio trentino ospitò nel 2021 una gara del circuito, un altrogigante, che venne vinto da Federicadavanti a Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, con Elena Curtoni quarta, Francesca Marsaglia quinta e Martasesta. La classifica generale dopo 31 gare su 41 vede al comando Gut-Behrami con 1414 punti davanti a Mikaela Shiffrin con 1209 econ 1128. Il ...

