Schneider Electric: risultati di sostenibilità 2023 superiori agli obiettivi e leadership nei rating ESG

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 23 febbraio 2024 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato idel suo impatto diper l'anno, nel quadro della comunicazione dei suoifinanziari annuali avvenuta il 15 febbraio scorso. Le performance del programmaSustainability Impact per ilhanno superato le attese, con un punteggio di 6,13 punti su 10 che è anche maggiore dell'obiettivo di 6 su 10 fissato per la fine dell'anno appena trascorso; un anno in cuiha anche ottenuto posizioni di vertice anche in diversiindipendenti relativi a performance ambientali, sociali e di governance ...

Schneider Electric: risultati di sostenibilità 2023 superiori agli obiettivi e leadership nei rating ESG: Stezzano (BG), 23 febbraio 2024 –Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato i risultati del suo impatto di sostenibilità ... adnkronos

Sicurezza per la palestra di arrampicata con la parete più alta d’Europa con l’illuminazione di emergenza Schneider Electric: Per rispondere a questa esigenza, Level 24 ha scelto di affidarsi alle tecnologie per l’illuminazione di emergenza di Schneider Electric, trovando nell’offerta dell’azienda il prodotto più idoneo per ... padovanews

Danfoss, Google, Microsoft e Schneider Electric uniscono le loro forze…: Danfoss, Google, Microsoft e Schneider Electric sono i fondatori di un nuovo polo di innovazione a Fredericia, in Danimarca, che sarà un punto di riferimento per il settore dei data center in tutta Eu ... informazione