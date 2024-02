Schnabel Bce | in Italia crescita tiene e calo inflazione rapido

***Bce: Schnabel, spread Italia su livelli bassi ma rimangono vulnerabilita' fiscali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – Nelle fasi più recenti l’ha mostrato di disporre di “unaeconomica relativamente solida” mentre al tempo stesso il processo disinflazionisto si è mosso in maniera “più rapida” rispetto alla media dell’area euro. I differenziali (spread) sui rendimenti dei sui titoli di Stato “sono a un livello moderato, ma persistono vulnerabilità a livello di conti pubblici”. Sono alcuni dei messaggi chiave sulla Penisola illustrati da Isabel, componente del comitato esecutivo della Bce durante un intervento all’università Bocconi, a Milano. Secondo“inla perdita di produttività dal 1990 è in parte dovuta all’alta quota di piccole imprese”. E nelle slide del suo intervento, diffuse dall’istituzione, ha anche citato il livello sostenuto di ...

Bce: Schnabel, spread Italia su livelli bassi ma rimangono vulnerabilita' fiscali: Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo Bce, nel suo intervento all'Universita' Bocconi di Milano in cui ha sottolineato come lo spread sia sceso su livelli molto bassi nonostante ... borsaitaliana

Crisi immobiliare in Cina, anche a gennaio prezzi delle case giù: Sono alcuni dei messaggi chiave sulla Penisola illustrati da Isabel Schnabel, componente del comitato esecutivo della La frequenza dei viaggi, che siano per lavoro o per piacere, spinge le persone a ... idealista

Bce, in Italia crescita solida e rapida disinflazione: Sono alcuni dei messaggi chiave sulla Penisola illustrati da Isabel Schnabel, componente del comitato esecutivo della Bce durante un intervento all'università Bocconi, a Milano. Secondo Schnabel "in ... idealista