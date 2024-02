Schnabel, 'attenti a non agire troppo presto sui tassi'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Il sogno dei banchieri centrali é vincere la battaglia contro l'inflazione senza causare una recessione" e questo è un obiettivo "a cui lavoriamo" però dobbiamo "starea non allentare le condizioni finanziarie". Lo ha detto la componente del comitato esecutivo della Bce, Isabel, in una lezione all'Università Bocconi. "Dobbiamo essere cauti" suiperché "l'ultimo miglio" della lotta all'inflazione "è il piu difficile". Parlando poi dell'Italia,ha sottolineato che nel nostro Paese si è assistito a una "crescita economica relativamente solida e a una più veloce disinflazione".

