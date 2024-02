Schlein,basta manganellare studenti, immagini Pisa inaccettabili - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "manganellate sugli. Ledisonoe studentesse intrappolati in un vicolo e caricati a manganellate dalla polizia. Presentiamo subito un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi affinchè chiarisca. C'è un clima di repressione che abbiamo già contesta mercoledì scorso al ministro in Palamento. Difendiamo la libertà di manifestare pacificamente". Lo scrive su Instagram Elly, segretaria del Pd.

(Adnkronos) – Scontri tra studenti e polizia nei cortei per la Palestina che hanno sfilato oggi 23 febbraio a Firenze e Pisa . Nel capoluogo toscano il ... (termometropolitico)

Schlein,basta manganellare studenti, immagini Pisa inaccettabili: "Basta manganellate sugli studenti ... Difendiamo la libertà di manifestare pacificamente". Lo scrive su Instagram Elly Schlein, segretaria del Pd. ansa

Pisa, Conte e Schlein: “Manganellate agli studenti sono inaccettabili, c’è clima di repressione”: L'opposizione è intervenuta dopo quanto accaduto a Pisa, dove la polizia ha caricato e manganellato dei partecipanti alla manifestazione studentesca pro ... fanpage

