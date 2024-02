Schilpario | weekend all’insegna dello sci di fondo internazionale | la Pista degli Abeti apre le porte alla FESA Cup

Bergamo: Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (23-25 giugno) nella Bergamasca

(Di venerdì 23 febbraio 2024). È tutto pronto. Sabato e domenica (24 e 25 febbraio), dopo quindici anni dCoppa Europa del 2009, l’iconica “” ditornerà ad ospitare i bigsci diper la quinta tappa di quella che oggi si chiamaCup successiva agli appuntamenti in Svizzera, Austria, Germania e Repubblica Ceca. Con loro saranno presenti anche gli U16 e gli U18 che, reduci dal Campionato del Mondo di Planica della settimana scorsa, prenderanno parte aiGames. Quella in Val di Scalve si preannuncia come una delle tappe più partecipate della stagione che vede l’adesione di circa 410 atleti provenienti da 16 nazioni diverse e 150 accompagnatori. Tra gli azzurri convocati ...