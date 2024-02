Scherma, l'Italia piange la scomparsa di Irene Camber. Primo oro olimpico al femminile nel 1952

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laitaliana è in lutto dopo aver perso la sua “Signora”.è morta all’età di 98 anni dopo una lunga vita di grande amore verso quello sport che l’ha portata ad entrare nella leggenda, diventando la prima schermitrice azzurra ad aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Erano i giochi di Helsinki delcon la campionessa triestina che si impose nel fioretto. Una carriera straordinaria che l’ha portata a raggiungere tantissimi altri traguardi: campionessa mondiale a Bruxelles 1953, successivamente il titolo a iridato a squadre nel 1957 a Parigi ed anche il bronzosempre con la squadra alle Olimpiadi di Roma 1960. Senza dimenticare il riconoscimento da parte del CONI con il Collare d’Oro nel 2015. Una leggenda assoluta dello sport italiano e ...

