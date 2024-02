Scherma, cinque azzurri passano le qualificazioni a Il Cairo. Domani il tabellone principale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Giornata a metà per l’Italia a Il, dove a fronte di noveimpegnati in pedana solostaccano il pass per la giornata clou di. Siamo nell’ambito della tappa egiziana della Coppa del Mondo 2023-2024 di fioretto maschile, e dopo un appuntamento di Torino in cui gliavevano fatto faville oggi sono arrivate un po’ più di sconfitte. Bilancio comunque positivo, con le carte italiane chein tutto saranno otto. Erano infatti tre i ragazzi del CT Stefano Cerioni già ammessi alper diritto di ranking: Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi. Subito dopo la fase a gironi hanno passato brillantemente leGuillaume Bianchi e Giulio Lombardi (entrambi con 6 successi ...

