Scelgo una vita di qualità

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due giorni fa Caterina Balivo ha compiuto 44 anni, ma questo 2024 le porta in eredità anche anniversari più tondi come i dieci anni di matrimonio con Guido Maria Brera e i 25 dalla partecipazione a Miss Italia dove arrivò terza. "Però io preferisco ricordare come date di svolta il 2010 quando alla vigilia dei 30 anni la miaha subito uno scossone col cambio di città da Roma a Milano facendomi rendere conto che tutto può rivoluzionarsi da un momento all’altro e poi il 2012 quando è nato il mio primo figlio, Guido Alberto, perché il diventare madre ti toglie automaticamente dal ruolo di figlia". Ma anche lo scorso autunno c’è stata la svolta del ritorno in Rai, con la diretta delle 14 di ’La volta buona’... "Però si tratta di un lavoro, da quando mi sono formata una famiglia, la tv è un lavoro e basta. Ciò premesso tornare su Rai Uno è stata una cosa del tutto ...