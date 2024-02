Scegli l' outfit per il colloquio di lavoro senza sbagliare

Come scegliere l'abito da sposa perfetto: la guida!

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È arrivata la telefonata. E anche la mail con data e orario. Adesso manca solo decidere quale miglioreuomo per ildiè adatto a sostenere alla grandissima anche il tuo. Facile a dirsi, ansiogeno a farsi. Basta un colore stonato o una cravatta abbinata male e si intravede già un piede fuori da quell'ufficio per sempre. Iperboli a parte, se a superare positivamente l'incontro saranno in primis le tue qualità come l'attitudine, la preparazione e l'intenzione, lo saranno con più efficacia e rapidità se incastonati in un'ottima cornice, aka il look. Qualsiasi sia il tuo potenziale agli occhi dell'HR, tu massimizzalo anche attraverso la scelta di unbusiness ad hoc dove stile, fitting, colori e accessori li avrai scelti sì in base alla tua personalità, ma con uno sguardo lucido sulle tendenze ...