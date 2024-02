Scarlett Johansson diventa regista con Eleanor the Great, film con star June Squibb

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'attricedebutterà comein occasione delthe, con protagonista l'attricedebutterà comecon ilthe, di cui è stato svelato il cast. Il progetto sarà prodotto e distribuito grazie alla collaborazione tra Sony Pictures Classics e TriPictures. I dettagli del progettotheavrà come protagonistanel ruolo della novantenneMorgenstein, una novantenne che cerca di ricostruire la propria vita dopo la morte della sua ...

Tra le star presenti nei commercial proiettati durante gli intervalli del Super Bowl quest'anno c'è anche Scarlett Johansson che scherza sugli Oscar che non ha ... (comingsoon)

Appena nominato agli Oscar per American Fiction , Cory Jefferson ha già trovato il suo nuovo progetto Il vincitore dell'Emmy e candidato agli Oscar 2024 Cord ... (movieplayer)

Scarlett Johansson diventa regista con Eleanor the Great, film con star June Squibb: La sceneggiatura è firmata da Tory Kamen. Scarlett Johansson, oltre a essere impegnata come regista, sarà coinvolta anche come produttrice del film. Scarlett Johansson di nuovo nell'MCU Possibili ... movieplayer

Eleanor the Great, Scarlett Johansson sceglie il cast del suo film: Dimenticata (forse) la tensione con la Disney, anche grazie alla partecipazione all'Asteroid City dell'amico Wes Anderson, e accompagnata Kristin ... ciakmagazine

Guida definitiva a “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer: anatomia di un capolavoro: Trama, recensione, cast, storia vera, differenze col libro, premi e tutto quello che bisogna sapere sul film capolavoro La zona d'interesse. style.corriere