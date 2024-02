Scandalo Rupnik | una realtà di manipolazione che investe direttamente il governo del Papa

Vaticano, due ex suore raccontano i presunti abusi subiti da Rupnik

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E’ un caso assai particolare, nel pontificato di Bergoglio, lodegli abusi per cui tra non molto l’ex gesuita – ma ancora prete – Markodovrebbe essere portato dinanzi ad un tribunale canonico. Un caso particolare perché non si tratta di un vescovo o di un sacerdote che ha commesso i suoi crimini in un paese lontano chissà dove, ma di un personaggio famoso, influente, intimo del Palazzo apostolico. Personaggio vicino a tre papi e da loro molto stimato: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco. E’ unocheildel pontefice. Nel marzo 2020, in seguito ad una improvvisa indisposizione del predicatore pontificio Raniero Cantalamessa, padreviene chiamato a tenere la predica quaresimale per i dipendenti della ...