Sbandieratori: Nizza, Cape Town e Agrigento, tre trasferte importanti nell'inizio del 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio– Gliindossano i propri costumi e l’effigie di Arezzo in giro per il mondo. Una delle prime immagini che viene in mente pensando al Gruppodi Arezzo è quella del fiume di colori creato dai loro costumi indossati con fierezza. In questo inizio di anno gli Alfieri della città di Arezzo saranno impegnati in tree tutte caratterizzate da una diversa declinazione del concetto di “costume”. Infatti, nei giorni del 24 e 25 febbraio saranno impegnati nella sfilata del Carnevale die nella sua Battaglia dei Fiori, nella quale il gruppo è già stato presente l’anno scorso e moltissime altre volte negli ultimi decenni. Accanto alle loro bandiere e ai loro costumi storici parteciperanno alla manifestazione anche ...