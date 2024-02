Sassuolo | ultimatum a Dionisi… Grosso alla finestra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilnaviga in acque cattive con la squadra invischiata nella zona retrocessione: la società ha dato l’a Dionisi Ilnaviga in acque cattive con la squadra invischiata nella zona retrocessione: la società ha dato l’a Dionisi. Il tecnico neroverde si gioca tutto nella gara contro l’Empoli, in un vero e proprio scontro salvezza. Ultima chiamata per far vedere al club di avere ancora la squadra in mano e dimostrare di poter uscire dcrisi., però, c’è giàpronto a prendere in mano la squadra non dovesse andare bene. Lo scrive Tuttosport.

Atalanta-Sassuolo, le probabili formazioni: ruolo insolito per De Keteleare: Questa sera andrà in scena il match tra l’Atalanta di Gasperini e il Sassuolo di Dionisi, quest ultimo avvisato con un ultimatum e dunque in cerca di punti per il rilancio. Di seguito le ultime dai ca ... momentidicalcio

Sassuolo Torino: cosa deve fare Juric per arrivare in Europa: Ecco cosa deve fare Ivan Juric per riuscire a risollevare la baracca granata in vista di quella che sarà Sassuolo Torino Prima di Torino ... in una conferenza stampa speciale una specie di ultimatum: ... calcionews24

Cons. Simeone: "ADL dà ultimatum dello stadio, ma il Comune non ha ricevuto proposta formale": Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. tuttonapoli