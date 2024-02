Sassuolo | conferenza Dionisi | «La squadra risponde bene»

Sassuolo, tra poco la conferenza stampa di Dionisi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Alessio, allenatore del, ha parlato instampa in vista della sfida contro l’Empoli Alessio, allenatore del, ha parlato instampa in vista della sfida contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: EMPOLI – «È uno scontro diretto, ne siamo consapevoli, della classifica e del momento, e siamo consapevoli che lac’è e il primo tempo con l’Atalanta lo dimostra. Non dobbiamo dimenticarci poi che abbiamo ancora una partita da recuperare». INFORTUNI – «Chi non c’era con l’Atalanta non ci sarà nemmeno domani. Non recuperiamo nessuno rispetto alla gara precedente, si stanno avvicinando, qualcuno lo vedo dentro o vicino alla, non faccio nomi ma a breve li riavremo e come sempre dobbiamo focalizzarci ...