**Sardegna: Schlein, ‘Soru? Da una parte coalizione, dall’altra ambizione personale’**

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Soru? Per me è un dispiacere. Da unnoi abbiamo unauna, legittima, personale ma quando ogni rilevazione ti dà terzo con distacco, quella candidatura rischia di essere solo un favore ala destra. Per batterla l’unico modo è votare Todde”. Così Ellya Tagdaà su La7. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Una partita nazionale? Io credo che sia in gioco il destino dei sardi e nient’altro. La Sardegna non è terreno di laboratori o di ... (calcioweb.eu)

Ultimo giorno di campagna elettorale, appelli al voto: alle 18 senza big nazionali che sono già stati in Sardegna in questi giorni ma separatamente, come Giuseppe Conte e Elly Schlein. Chiusura tutta sarda per Renato Soru leader della Coalizione sarda, ... ansa

Renato Soru: 'Con me si riscrive una pagina nuova per la Sardegna': "È stata un'esperienza molto bella, davvero bellissima, che mi ha arricchito tanto". ansa

L’ultima corsa di Soru è già un flop. Chiunque vinca in Sardegna il vero sconfitto sarà comunque lui: Lui è l’ex governatore della Sardegna ed eurodeputato Pd ... dell’ex presidente aveva rinfacciato ad Aime di essere stato troppo accomodante con Elly Schlein in un articolo. E chiedeva che a Soru ... lanotiziagiornale