**Sardegna: Schlein, ‘nessun laboratorio, è Meloni ad aver imposto candidato dall’alto’**

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Una partita nazionale? Io credo che sia in gioco il destino dei sardi e nient'altro. La Sardegna non è terreno di laboratori o di sperimentazioni, sarebbe un insulto alla tradizione di autonomia di quella terra. E sono stupitaa candidatura impostadache evidentemente fa gli interessi di partito più che della Sardegna". Così Ellya Tagadà su la7. "Noi abbiamo scelto una candidata non per appartenenza ma per competenza perchè l'abbiamo vista lavorare e sappiamo che è una che non molla l'osso finchè non ha portato a casa il risultato".