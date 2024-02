Sardegna | Schlein | ' contestata da signora? Io tra le gente | Meloni chiusa nel palazzo'

Elezioni Sardegna, Schlein contestata da una pensionata al mercato di Cagliari - Italia - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Siamo stati accolti da un centinaio di persone con grande calore, persone che ci hanno raccontato le loro difficoltà. Che ci sia stata soltanto una persone così arrabbiata, per me è un miracolo...". Così Ellya Tagadà. "Laha detto che se la sarebbe presa con qualunque politico avesse incontrato. Ma il rischio di incontrareal mercato non lo corre...stanel suo. Mentre noi stiamo tra la, è lì che il Pd deve stare sennò ci teniamo l'astensionismo al 50%".

E’ stata una giornata difficile, quella di Elly Schlein in Sardegna . Accanto a lei, una vecchia cariatide, non in senso anagrafico, del “lettismo” piddino, ... (secoloditalia)

Le elezioni Regionali in Sardegna sono alle porte e il centrodestra ha deciso di presentarsi come un fronte unito , smentendo le voci su divisioni interne, ... (ildifforme)

PD, la battaglia interna offusca la lotta a Giorgia Meloni: Bonaccini all’attacco: La situazione richiede una discussione immediata, soprattutto in vista dei recenti sviluppi politici in Sardegna. Le reazioni e le conseguenze all’interno del Pd Enrico Borghi, capogruppo di Italia ... newsmondo

Sfida a 4 e ultimo giorno di campagna elettorale: Paolo Truzzu del centrodestra ha, invece, terminato ufficialmente giovedì con un comizio alla Fiera di Cagliari con i big nazionali, la premier Giorgia Meloni e ai due vice premier Antonio Tajani e ... alguer

Ultimo giorno di campagna elettorale, appelli al voto: alle 18 senza big nazionali che sono già stati in Sardegna in questi giorni ma separatamente, come Giuseppe Conte e Elly Schlein. Chiusura tutta sarda per Renato Soru leader della Coalizione sarda, ... ansa