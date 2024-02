Sardegna | Schlein | ‘contestata da signora? Io tra le gente | Meloni chiusa nel palazzo’

Elezioni Sardegna, Schlein contestata da una pensionata al mercato di Cagliari - Italia - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Siamo stati accolti da un centinaio di persone con grande calore, persone che ci hanno raccontato le loro difficoltà. Che ci sia stata soltanto una persone così arrabbiata, per me è un miracolo…”. Così Ellya Tagadà. “Laha detto che se la sarebbe presa con qualunque politico avesse incontrato. Ma il rischio di incontrareal mercato non lo corre…stanel suo palazzo. Mentre noi stiamo tra la, è lì che il Pd deve stare sennò ci teniamo l’astensionismo al 50%”. L'articolo CalcioWeb.

Le elezioni Regionali in Sardegna sono alle porte e il centrodestra ha deciso di presentarsi come un fronte unito , smentendo le voci su divisioni interne, ... (ildifforme)

PD, la battaglia interna offusca la lotta a Giorgia Meloni: Bonaccini all’attacco: La situazione richiede una discussione immediata, soprattutto in vista dei recenti sviluppi politici in Sardegna. Le reazioni e le conseguenze all’interno del Pd Enrico Borghi, capogruppo di Italia ... newsmondo

Sfida a 4 e ultimo giorno di campagna elettorale: Paolo Truzzu del centrodestra ha, invece, terminato ufficialmente giovedì con un comizio alla Fiera di Cagliari con i big nazionali, la premier Giorgia Meloni e ai due vice premier Antonio Tajani e ... alguer

Ultimo giorno di campagna elettorale, appelli al voto: alle 18 senza big nazionali che sono già stati in Sardegna in questi giorni ma separatamente, come Giuseppe Conte e Elly Schlein. Chiusura tutta sarda per Renato Soru leader della Coalizione sarda, ... ansa