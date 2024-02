Sardegna: Pd, ‘da Rainews24 violazione par condicio, caso in vigilanza Rai’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali dellasono stati trasmessi in diretta interventi della maggioranza e della presidente del consiglio in palesedelle regole della par. Chiederemo conto delin commissione di”. Così i deputati democratici della commissione diRai.

Il Cdr di RaiNews: "Violata la par condicio in favore della destra mentre si minimizzano le cariche di Pisa": “Ancora una volta a Rainews24 si danno in diretta interventi di esponenti politici della maggioranza e della presidente del consiglio. Il tutto a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per ... globalist

