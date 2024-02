**Sardegna: Conte, ‘da Meloni pagliacciate, con Todde si può cambiare’**

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dopo 5 anni di disastri in Regione, Giorgiava in Sardegna a faresul palco. Senza neanche chiedere scusa, senza nemmeno incontrare e ascoltare i cittadini. Hanno distrutto la sanità e peggiorato la qualità di vita dei sardi.si può, si deve. È il vostro momento, domenica si vota. La speranza ha un nome e un cognome: Alessandra!". Così Giuseppesu twitter.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dopo 5 anni di disastri in Regione, Giorgia Meloni va in Sardegna a fare pagliacciate sul palco. Senza neanche chiedere scusa, ... (liberoquotidiano)

Ultimo giorno di campagna elettorale, appelli al voto: alle 18 senza big nazionali che sono già stati in Sardegna in questi giorni ma separatamente, come Giuseppe Conte e Elly Schlein. Chiusura tutta sarda per Renato Soru leader della Coalizione sarda, ... ansa

Techfind Serie A1 – La diciottesima giornata ai nastri di partenza: L'anticipo del weekend porterà al PalaSerradimigni la sfida tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Passalacqua Ragusa ... le ragazze di coach Conte affronteranno l'impegno con il massimo della ... pianetabasket

Farmaci antivirali innovativi: 2 milioni di euro al progetto PANVIRIDE: Marco Radi (Unipr) l’azienda farmaceutica italo-americana Virostatics (i cui laboratori in località Tramariglio si trovano nella sede del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna di Porto Conte ... sassarinotizie