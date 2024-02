“Saranno Campioni”: Mattia Cesana, il giovane talento della vela olimpica azzurra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La, nel corsosua storia, ha sempre avuto grandi protagonisti che hanno brillato di luce propria. Tuttavia, nelle specialità a Cinque Cerchi forse non abbiamo raccolto quanto ci si sarebbe aspettato in base alle nostre potenzialità. In questi ultimi anni, però, il lavoroFederazione Italianasta producendo degli ottimi talenti, che sono pronti a scrivere nuove pagine di storia, assieme ai vari Tita, Banti, Pianosi, Maggetti e Renna, che fanno già parte del nostro presente e che ci fanno sognare per Parigi 2024. Proprio uno di questi giovanissimi talenti risponde al nome di, del quale parleremo oggi. Classe 2005, brianzolo di Carate,è attualmente portacoloriFraglia ...